Белый дом решил пока воздержаться от персональных санкций в отношении Путина - CBS
09:32 27.01.2022 Источник: РБК
Власти США решили пока не вводить санкции против президента России Владимира Путина, сообщает CBS.
«США могли бы ввести санкции против Путина, но решили пока не делать этого», — рассказала корреспондент телеканала Маргарет Бреннан. По данным ее источников, меры в отношении главы государства привели бы к «техническим трудностям». «Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все тоже усложняется», — пояснила журналистка. РБК
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