Белый дом решил пока воздержаться от персональных санкций в отношении Путина - CBS

09:32 Источник: РБК

Власти США решили пока не вводить санкции против президента России Владимира Путина, сообщает CBS.

«США могли бы ввести санкции против Путина, но решили пока не делать этого», — рассказала корреспондент телеканала Маргарет Бреннан. По данным ее источников, меры в отношении главы государства привели бы к «техническим трудностям». «Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все тоже усложняется», — пояснила журналистка. РБК