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НОВОСТИ

Парламент Каталонии помиловал ведьм, казненных 400 лет назад

14:00 27.01.2022

Члены парламента испанского региона Каталония приняли резолюцию о помиловании тысячи ведьм, обвинённых в колдовстве 400 лет назад, сообщает Euronews. Подобная инициатива была принята вслед за Шотландией, Швейцарией и Норвегией.

Сторонники резолюции призвали назвать некоторые улицы Каталонии в честь преследуемых «ведьм».

Историк и профессор современной истории Барселонского университета Пауль Кастель заявил, что наиболее распространена была охота на ведьм в Каталонии. Это связано с тем, что сельские районы находились под абсолютной властью феодалов, а признание человека было достаточным для доказательства вины.

По данным историков, в период с 1580 по 1630 год в Европе к смертной казни за колдовство были приговорены примерно 50 тысяч человек. В Каталонии охота на ведьм продолжалась до XXVIII века.  news.ru

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