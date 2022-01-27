Парламент Каталонии помиловал ведьм, казненных 400 лет назад
14:00 27.01.2022
Члены парламента испанского региона Каталония приняли резолюцию о помиловании тысячи ведьм, обвинённых в колдовстве 400 лет назад, сообщает Euronews. Подобная инициатива была принята вслед за Шотландией, Швейцарией и Норвегией.
Сторонники резолюции призвали назвать некоторые улицы Каталонии в честь преследуемых «ведьм».
Историк и профессор современной истории Барселонского университета Пауль Кастель заявил, что наиболее распространена была охота на ведьм в Каталонии. Это связано с тем, что сельские районы находились под абсолютной властью феодалов, а признание человека было достаточным для доказательства вины.
По данным историков, в период с 1580 по 1630 год в Европе к смертной казни за колдовство были приговорены примерно 50 тысяч человек. В Каталонии охота на ведьм продолжалась до XXVIII века. news.ru
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