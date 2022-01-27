Главы МИД Франции и ФРГ собираются посетить линию соприкосновения в Донбассе

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что через неделю посетит с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом Украину, в том числе побывает на линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы с моим французским коллегой Ле Дрианом через неделю снова посетим Украину, в том числе линию соприкосновения, и поддержим усилия ОБСЕ», — заявила Бербок в Бундестаге. По ее словам, «Минские договоренности имеют решающее значение» в урегулировании конфликта.

Она также сообщила, что Германия готова оказать финансовую помощь Украине. «Поэтому мы, я приняли сознательное решение не сокращать персонал нашего посольства [в Киеве], но [приняли решение] что мы поддержим Украину нашим присутствием и инвестициями», — сказала Бербок. По ее мнению, «дипломатия имеет абсолютный приоритет».