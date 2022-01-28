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НОВОСТИ

Сотни тысяч военных РФ будут в Белоруссии, в случае агрессии против нее - Лукашенко

13:20 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если против Белоруссии будет совершена агрессия, то на ее территории будут сотни тысяч российских военных, которые встанут на защиту страны вместе с белорусами.

"Хочу ответить коллективному Западу, у них этот вопрос очень важный - будут ли войска на территории Белоруссии? Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю", - сказал он в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

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