Германия объявила персоной нон грата дипломата РФ из-за подозрений в шпионаже - Der Spiegel
16:12 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии объявило персоной нон грата российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщил в пятницу журнал "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, речь идет о сотруднике российского консульства в Мюнхене. Как пишет журнал, власти ФРГ подозревают, что россиянин работал на спецслужбы под прикрытием статуса дипломата. Его личность якобы всплыла в рамках расследования дела о шпионаже задержанного в прошлом году в Германии гражданина РФ Ильнура Н.
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