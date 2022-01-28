Германия объявила персоной нон грата дипломата РФ из-за подозрений в шпионаже - Der Spiegel

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии объявило персоной нон грата российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщил в пятницу журнал "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, речь идет о сотруднике российского консульства в Мюнхене. Как пишет журнал, власти ФРГ подозревают, что россиянин работал на спецслужбы под прикрытием статуса дипломата. Его личность якобы всплыла в рамках расследования дела о шпионаже задержанного в прошлом году в Германии гражданина РФ Ильнура Н.