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Cтоличный бизнес отмечает достаточный уровень мер против COVID-19 в Москве

16:10 28.01.2022

Введённые в Москве антиковидные ограничения сейчас дают городским властям возможность удерживать уровень заболеваемости под контролем, а потому вводить дополнительные меры не нужно, полагают представители столичного бизнеса.

Как отмечает директор по взаимодействию с органами госвласти сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин, действующие меры эффективны. «Ограничения все соблюдают, мы стараемся доносить до наших покупателей и нашего персонала необходимость соблюдения требований и распоряжений правительства Москвы и Роспотребнадзора, соблюдения антиковидных мероприятий по сокращению числа заболевших», - заявил Чурсин.

По словам ресторатора Андрея Зайцева, введение более жестких мер в нынешней ситуации ничего не даст. "Ужесточение антиковидных мер принесет ресторанам новые убытки, так как из-за коронавируса и так меньше стали ходить в рестораны", – заявил ресторатор.

Ещё один ресторатор, Вячеслав Мартыненко, в полагает, что дополнительные жесткие меры негативно скажутся на бизнесе, в первую очередь – на малом и среднем.

Напомним, за минувшие сутки с коронавирусом были госпитализированы только 1383 человека. Это меньше, чем днем ранее, и всего 5,8% от общего количества заболевших ковидом. Во время распространения в Москве штамма "дельта" этот показатель доходил до 20%.

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