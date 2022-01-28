Cтоличный бизнес отмечает достаточный уровень мер против COVID-19 в Москве
16:10 28.01.2022
Введённые в Москве антиковидные ограничения сейчас дают городским властям возможность удерживать уровень заболеваемости под контролем, а потому вводить дополнительные меры не нужно, полагают представители столичного бизнеса.
Как отмечает директор по взаимодействию с органами госвласти сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин, действующие меры эффективны. «Ограничения все соблюдают, мы стараемся доносить до наших покупателей и нашего персонала необходимость соблюдения требований и распоряжений правительства Москвы и Роспотребнадзора, соблюдения антиковидных мероприятий по сокращению числа заболевших», - заявил Чурсин.
По словам ресторатора Андрея Зайцева, введение более жестких мер в нынешней ситуации ничего не даст. "Ужесточение антиковидных мер принесет ресторанам новые убытки, так как из-за коронавируса и так меньше стали ходить в рестораны", – заявил ресторатор.
Ещё один ресторатор, Вячеслав Мартыненко, в полагает, что дополнительные жесткие меры негативно скажутся на бизнесе, в первую очередь – на малом и среднем.
Напомним, за минувшие сутки с коронавирусом были госпитализированы только 1383 человека. Это меньше, чем днем ранее, и всего 5,8% от общего количества заболевших ковидом. Во время распространения в Москве штамма "дельта" этот показатель доходил до 20%.
НОВОСТИ
- 16:12 28.01.2022
- Германия объявила персоной нон грата дипломата РФ из-за подозрений в шпионаже - Der Spiegel
- 16:00 28.01.2022
- Песков сообщил о большом числе заболевших ковидом в Администрации президента РФ
- 15:32 28.01.2022
- Один человек погиб и шестеро пострадали при обезвреживании снаряда под Екатеринбургом
- 15:12 28.01.2022
- Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии
- 15:00 28.01.2022
- Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов
- 14:32 28.01.2022
- Российские банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли в 2021 году
- 14:12 28.01.2022
- Путин выскажется насчет ответа Запада по гарантиям безопасности - Песков
- 14:05 28.01.2022
- СМИ: банки вынуждены поднимать ставки по ипотеке
- 14:00 28.01.2022
- Польша хочет захватить пограничника Белоруссии для обмена на своего военного - Лукашенко
- 13:32 28.01.2022
- Инструкторы ЧВК из США участвуют в военных сборах украинских радикалов в Сумах - Басурин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать