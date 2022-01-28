Песков не знает, был ли физический реверс газа из ФРГ на Украину, но такие закупки были
19:20 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно, был ли физический реверс российского газа из Германии на Украину. При этом он подтвердил, что такие закупки были.
Глава российского государства Владимир Путин ранее заявлял, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал - Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Кроме того, по словам президента, европейцы включили реверсный режим, что позволяет им перепродавать газ, купленный у РФ по долгосрочным контрактам, в Польшу и далее на Украину.
"Я вам не могу сказать, были ли это физические поставки. Но закупки такие были", - пояснил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, имел ли в виду президент физические поставки газа на Украину с помощью подобного маневра.
"Принцип такой, что в одном месте газ дешевый - договорной, трубный. В другом месте газ спотовый - недоговорной, безумно дорогой. Что лучше продавать? Лучше продавать дорогой. Соответствует ли это интересам покупателя? Нет", - объяснил Песков. Но у покупателя, продолжил он, не остается никакого выбора: приходится покупать газ за большие деньги. По словам пресс-секретаря, именно о такой ситуации в Европе говорил президент РФ.
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