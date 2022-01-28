Ни одна страна не будет защищать Украину, если РФ начнет масштабное вторжение - Зеленский

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину.

"Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет", - сказал Зеленский в пятницу в интервью иностранным СМИ.