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Антироссийскими заявлениями Зеленский пытается отвлечь людей от провала его политики - Медведчук

09:50 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы вторжении России хорошо отвлекают граждан страны от полного провала его политики. Об этом заявил в субботу председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

"Нет информации, никакого вторжения не может быть, и нет подтверждения того, что концентрация российских войск на границе РФ и Украины направлена на возможное потенциальное будущее вторжение. А на следующий день он (Зеленский - прим. ТАСС) говорит, что Харьков может быть оккупирован. К чему это? Я понимаю, что это к слову, проходя мимо, но ведь все это и порождает сомнения. Но они удачно порождаются, в плане того, чтобы отвлечь внимание от полного провала власти в обеспечении людей, во всем: рабочими местами, продовольствием, обеспечением мер здравоохранения, образования, и много другого. Это им удается и, наверно, это выгодная ситуация", - отметил Медведчук.

Однако, считает политик, "этот период закончится и все всё вспомнят". "И все равно проблема мира на Донбассе будет проблемой №1, и все равно коррупция во власти будет №2, и все равно непрофессионализм власти будет №3, вопросы развития экономики будут №4, и т. д. Это сиюминутный выигрыш каких-то мнимых дивидендов в политической деятельности, которые, во-первых, являются контрпродуктивными, во-вторых, не несут никакого позитива, для того, чтобы говорить, что строится страна или какой будет Украина завтра и послезавтра. Вот это самое главное", - отметил политик.

Медведчук добавил, что Зеленскому он не верит. "Потому что он говорит одно, а потом перечеркивает и говорит другое", - отметил депутат.

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