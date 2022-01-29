0
0
15
НОВОСТИ

Европейские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 40%

10:10 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы 27 января опустилась ниже 40%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Впервые за все время наблюдений с 2011 г. это произошло так рано с начала года.

Отбор газа из ПХГ Европы 27 января составил около 660 млн кубометров. Европейские ПХГ уже заполнены лишь на 39,65% - это на 15,7 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Ранее самое быстрое с начала календарного года снижение запасов хранилищ ниже 40% произошло 3 февраля 2017 года. В текущем году этот показатель был достигнут на неделю раньше.

Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 42,8 млрд кубометров газа - на 15,9 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. Наименьшие показатели заполненности ПХГ у Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%). Хранилища Германии наполнены на 38%, Франции - на 37,4%, Италии - на 50,9%, Великобритании - на 67,2%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 29.01.2022
Единства по масштабу санкций против РФ из-за Украины в ЕС нет - премьер Польши
0
64
09:50 29.01.2022
Антироссийскими заявлениями Зеленский пытается отвлечь людей от провала его политики - Медведчук
0
116
09:40 29.01.2022
В законе должны быть закреплены ограничения оборота криптовалюты - Крашенинников
0
124
09:30 29.01.2022
Из-за разницы в оценках угрозы вторжения между США и Украиной растет напряженность - СМИ
0
122
22:40 28.01.2022
Главная награда премии "Золотой орел" присуждена "Серебряным конькам" Михаила Локшина
0
592
22:00 28.01.2022
Военные США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине - глава Пентагона
0
710
21:20 28.01.2022
Из-за требований США к концу января в посольстве РФ останется лишь 184 работника - Антонов
0
832
21:15 28.01.2022
Росстат привел данные о смертности и рождаемости в стране за 2021 год
0
971
20:40 28.01.2022
Ни одна страна не будет защищать Украину, если РФ начнет масштабное вторжение - Зеленский
0
980
20:00 28.01.2022
Минтруд предложил объединить ПФР и ФСС в Социальный фонд с 2023 г.
0
729

Возврат к списку