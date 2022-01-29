Европейские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 40%
10:10 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отбор газа из ПХГ Европы 27 января составил около 660 млн кубометров. Европейские ПХГ уже заполнены лишь на 39,65% - это на 15,7 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Ранее самое быстрое с начала календарного года снижение запасов хранилищ ниже 40% произошло 3 февраля 2017 года. В текущем году этот показатель был достигнут на неделю раньше.
Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 42,8 млрд кубометров газа - на 15,9 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. Наименьшие показатели заполненности ПХГ у Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%). Хранилища Германии наполнены на 38%, Франции - на 37,4%, Италии - на 50,9%, Великобритании - на 67,2%.
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