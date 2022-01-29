Украину посетят главы МИД Франции и Германии
15:50 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вместе с Анналеной Бербок я отправлюсь на Украину 7 и 8 февраля", - написал французский министр в субботу в своем "Твиттере". О намерении посетить в ближайшее время Украину Ле Дриан сообщил по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в середине января во французском Бресте.
"Я сегодня заверил [главу МИД Украины] Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Мы продолжим наши усилия, в том числе в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция - прим. ТАСС), для деэскалации напряженности", - подчеркнул Ле Дриан.
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