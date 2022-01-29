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НОВОСТИ

Украину посетят главы МИД Франции и Германии

15:50 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что он и его коллега из Германии Анналена Бербок посетят Украину 7 и 8 февраля.

"Вместе с Анналеной Бербок я отправлюсь на Украину 7 и 8 февраля", - написал французский министр в субботу в своем "Твиттере". О намерении посетить в ближайшее время Украину Ле Дриан сообщил по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в середине января во французском Бресте.

"Я сегодня заверил [главу МИД Украины] Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Мы продолжим наши усилия, в том числе в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция - прим. ТАСС), для деэскалации напряженности", - подчеркнул Ле Дриан.

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