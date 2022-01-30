В Британии IT-гигантам, возможно, скоро придется платить за контент, производимый СМИ

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании разрабатывает законодательные нормы, которые обяжут крупные технологические корпорации, такие как Google («Гугл») и Facebook («Фейсбук»), выплачивать компенсацию местным СМИ, чьи материалы используются на информационных ресурсах данных компаний. Об этом в воскресенье сообщила газета «Мейл он санди».

По информации источников издания, данную инициативу поддерживает министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис. Британские власти надеются, что технологические гиганты добровольно вступят в переговоры с национальными СМИ о размере выплат за использование произведенного ими новостного контента. В противном случае Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Соединенного Королевства самостоятельно определит размер вознаграждений.