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НОВОСТИ

В Британии IT-гигантам, возможно, скоро придется платить за контент, производимый СМИ

17:05 30.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании разрабатывает законодательные нормы, которые обяжут крупные технологические корпорации, такие как Google («Гугл») и Facebook («Фейсбук»), выплачивать компенсацию местным СМИ, чьи материалы используются на информационных ресурсах данных компаний. Об этом в воскресенье сообщила газета «Мейл он санди».

По информации источников издания, данную инициативу поддерживает министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис. Британские власти надеются, что технологические гиганты добровольно вступят в переговоры с национальными СМИ о размере выплат за использование произведенного ими новостного контента. В противном случае Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Соединенного Королевства самостоятельно определит размер вознаграждений.

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