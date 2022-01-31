Школьников приглашают принять в олимпиаде "Курчатов"
14:13 31.01.2022
Стартовал отборочный этап всероссийской олимпиады «Курчатов» по математике и физике. Он проводится в дистанционном формате для учеников 6-11 классов по математике и 7-11 классов по физике. Задания, опубликованные на сайте олимпиады, необходимо выполнить за 24 часа до 7 февраля. Заключительный этап пройдет 6 и 7 марта.
Олимпиада проводится с 2012 года по инициативе НИЦ «Курчатовский институт», Департамента образования Москвы, Национального центра непрерывного естественно-научного образования, Центра педагогического мастерства, Московского физико-технического института и Санкт-Петербургского государственного университета. Диплом победителя или призера дает льготы при поступлении в российские вузы: от 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету до поступления без экзаменов.
Олимпиада призвана выявить и развить у ребят интерес к научной деятельности, а самых талантливых привлечь к обучению в ведущих технических вузах страны, и в первую очередь в Институте нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий (ИНБИКСТ), который был создан в 2017 году основе одноименного факультета в МФТИ при участии НИЦ «Курчатовский институт».
Организатором состязаний выступает Департамент образования и науки Москвы, а координатором – Центр педагогического мастерства. При подготовке к соревнованиям участники могут ознакомиться с заданиями прошлых лет, которые опубликованы на сайте олимпиады.
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