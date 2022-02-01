Россия не собирается "пятиться назад" из-за угрозы санкций со стороны США - посольство РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не собирается "пятиться назад" из-за угрозы санкций со стороны США, именно Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях. Об этом заявило в понедельник на своей странице в "Фейсбуке" посольство России в США.

"<...> Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций", - подчеркнули дипломаты.