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Найдено тело пропавшей под Новгородом девочки 2020 года рождения - волонтеры

10:00 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Волонтеры заявили об обнаружении тела девочки 2020 года рождения, которую искали под Новгородом. Об этом сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на своей странице в социальной сети.

"Найдена, погибла", - говорится в сообщении.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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