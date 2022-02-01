Найдено тело пропавшей под Новгородом девочки 2020 года рождения - волонтеры
10:00 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Волонтеры заявили об обнаружении тела девочки 2020 года рождения, которую искали под Новгородом. Об этом сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на своей странице в социальной сети.
"Найдена, погибла", - говорится в сообщении.
Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
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