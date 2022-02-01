Найдено тело пропавшей под Новгородом девочки 2020 года рождения - волонтеры

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Волонтеры заявили об обнаружении тела девочки 2020 года рождения, которую искали под Новгородом. Об этом сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на своей странице в социальной сети.

"Найдена, погибла", - говорится в сообщении.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.