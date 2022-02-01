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Самым дорогим для жизни городом РФ в пятый раз подряд стал Анадырь

10:20 01.02.2022 Источник: РБК

Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в населенных пунктах России за 2021 год. Из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены зафиксированы в административном центре Чукотки Анадыре — там установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг, стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Из ежегодно обследуемых населенных пунктов этот город становится самым дорогим пятый раз подряд.

Немногим меньше товары и услуги обходятся жителям населенных пунктов Камчатского края и Якутии (отдаленные районы Дальнего Востока традиционно входят в число самых дорогих для проживания). Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов (индекс для Москвы — 1,28 — при общероссийском значении 1), а Санкт-Петербург вошел лишь в четвертую десятку.

Дешевле всего наиболее представительные в потреблении товары и услуги стоят в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области.  РБК

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