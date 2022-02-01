По данным разведки ДНР, Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе - Басурин
11:20 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) располагает сведениями, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершил разработку наступательной операции в Донбассе. Об этом заявил на брифинге во вторник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По данным нашей агентурной разведки, украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали. На этой неделе должно состояться совещание под руководством генерала [Сергея] Шаптала, начальника генштаба ВСУ, с участием командующего операций объединенных сил Украины (силовой операцией Киева в Донбассе - прим. ТАСС) генерала [Александра] Павлюка и командующих оперативно-тактическими группировками "Север" и "Восток" генералов Красильникова и Тарнавского, в ходе которого будет представлен данный план украинской агрессии против независимых Республик. В дальнейшем этот план должен быть одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины", - сказал он.
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