В Москве выявили 21 533 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 21 533 против 23 417 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,9%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 378 884 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 76 против 75 днем ранее, до 39 038.