«СберПрайм+» оказалась самой выгодной экосистемной подпиской в России
12:47 01.02.2022
Флагманская подписка «СберПрайм+» в исследовании Frank RG «Сервисы подписок в России — 2022» названа самой выгодной в России. Согласно данным аналитиков, в месяц в среднем подписчики «СберПрайм+» в Москве могут сэкономить 1442 руб., в регионах — 635 руб. Для «цифровых клиентов», полностью использующих возможности подписки (например, заказывая готовую еду, продукты и товары главным образом онлайн) экономия в среднем достигает 3289 и 1100 руб. соответственно.
Кроме того, «СберПрайм+» лидирует в интегральном рейтинге подписок, составленном на основе их продуктового наполнения сервисами, взвешенными по уровню востребованности. Составители рейтинга отмечают ее широкое наполнение и один из самых высоких показателей удовлетворенности клиентов, которые готовы рекомендовать подписку.
«Наши подписки СберПрайм и СберПрайм+ трансформировали рынок подписок в стране и преобразили клиентский опыт миллионов людей, - уверен первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. - Одними из первых в стране мы стёрли границу между финансовыми и нефинансовыми сервисами, выстроив нашу экосистему вокруг человека и его ключевых, наиболее частотных и значимых потребностей. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что СберПрайм+ — не только по совокупной выгоде, но и по ассортименту входящих в неё сервисов, по их качеству — является лидером российского рынка. Эта подписка даёт нашим клиентам не просто экономию средств, но и новое качество жизни, скорость и комфорт, высвобождает время».
Отметим, что подобное комплексное исследование экосистемных подписок проводилось впервые в России.
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