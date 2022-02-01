Клиенты Сбера теперь могут переводить деньги на кошелек Alipay в Китай

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Сбер поможет клиентам перевести деньги в Китай на кошелек Alipay по номеру телефона. Для отправки финансов достаточно в приложении «СберБанк Онлайн» ввести номер телефона, фамилию, имя и отчество получателя и перевод автоматически зачислится на найденный кошелек в китайских юанях. Сервис был запущен Сбером совместно с компанией Western Union. Подобный перевод будет стоить клиенту в 1% от суммы.

Напомним, Alipay – одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group, ее используют более 460 тыс. компаний. «Сегодня мы добавили в географию трансграничных переводов Сбера еще одну страну, – говорит директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Леонид Шныр. – Уверен, что сервис переводов в Китай будет востребован нашими клиентами».

«Мы рады, что сервис, который Сбер предлагает своим клиентам на цифровой платформе Western Union, успешно развивается, – отмечает региональный вице-президент Western Union в России и странах СНГ Андрей Агеев. – Приятно, что услуга становится доступна все большему количеству клиентов, а благодаря партнерству с Alipay получение денег в Китае станет ещё удобнее».