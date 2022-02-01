Украина стала импортировать газ из Венгрии
15:00 01.02.2022 Источник: Интерфакс
Украина впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
По его словам, ранее ГТС Украины могла работать только в направлении Венгрии, но после проведенных технических мероприятий появилась возможность транспортировки газа в обоих направлениях.
"Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа на Украину даже в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", - написал Макогон во вторник в Facebook.
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