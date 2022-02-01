Украина стала импортировать газ из Венгрии

15:00 Источник: Интерфакс

Украина впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, ранее ГТС Украины могла работать только в направлении Венгрии, но после проведенных технических мероприятий появилась возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

"Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа на Украину даже в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", - написал Макогон во вторник в Facebook.