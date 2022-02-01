ЕК утвердила выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи
15:12 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) утвердила выделение Украине программы макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Об этом сообщила во вторник председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 млн евро сразу после одобрения программы Европарламентом и Советом ЕС.
"Еврокомиссия выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить [это решение] в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи 600 млн евро как можно раньше", - заявила она.
НОВОСТИ
- 16:12 01.02.2022
- Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе - Путин
- 16:00 01.02.2022
- На Украине отменят призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года - указ Зеленского
- 15:55 01.02.2022
- С 1 февраля в Подмосковье для пациентов с ОРВИ открывается запись к врачу на вечерние часы
- 15:32 01.02.2022
- Работодателям рекомендуется перевести максимум сотрудников на удаленку - Минтруд РФ
- 15:00 01.02.2022
- Украина стала импортировать газ из Венгрии
- 14:57 01.02.2022
- Андрей Воробьев проверил ход строительства новой транспортной развязки в Подмосковье
- 14:32 01.02.2022
- Депутат Никонов напомнил о значительных активах Великобритании в России
- 14:12 01.02.2022
- Путин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг Кадырова и семьи Янгулбаевых - Песков
- 14:00 01.02.2022
- В США резко выросло количество преступлений на почве ненависти к азиатам - The Hill
- 13:32 01.02.2022
- Средняя цена нефти Urals в январе 2022 г. выросла почти на 60%, до $85,64 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать