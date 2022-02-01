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ЕК утвердила выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

15:12 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) утвердила выделение Украине программы макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Об этом сообщила во вторник председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 млн евро сразу после одобрения программы Европарламентом и Советом ЕС.

"Еврокомиссия выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить [это решение] в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи 600 млн евро как можно раньше", - заявила она.

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