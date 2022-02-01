Московским кадетам о службе на флоте расскажут специалисты Академии водного транспорта

18:20

В проекте «Кадетский класс в московской школе» по направлению «Военно-морской флот» в этом году вновь примут участие преподаватели Академии водного транспорта. Они познакомят ребят, со школьной скамьи вставших на путь военного образования, с историей морского флота России. Кроме того, специалисты научат их основам морского дела, в том числе умению различать типы морских кораблей и проводить штурманскую прокладку маршрута. В занятиях примут участие 230 школьников.

Для школьных учителей преподаватели Академии водного транспорта проведут мастер-классы по подготовке кадет к предпрофессиональному экзамену по данному направлению.

Проект «Кадетский класс в московской школе» реализуется с 2014 года по девяти направлениям: «Сухопутные войска», «Военно-космические силы», «Ракетные войска стратегического назначения», «Военно-морской флот», «Специализации МВД», «Специализации МИД», «Специализации МЧС», «Специализации ФСБ», «Специализации ФСО». Оператором проекта выступает Московский центр «Патриот.Спорт», подведомственный Департаменту образования и науки города Москвы.