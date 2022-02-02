МВД предлагает проверять иностранцев на нежелательность пребывания без ограничения срока
14:12 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранцев могут проверять на нежелательность пребывания в России без ограничения срока. Это следует из проекта приказа МВД России, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно действующим в настоящее время правилам решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина в РФ принимается в срок не более одного месяца с момента выявления правонарушения иностранцем. При этом в подготовленном приказе ведомства предлагается, "признать утратившим силу приказ МВД России <...> "О порядке представления и рассмотрения в МВД России и его территориальных органах материалов для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ", где указана данная норма. В новом проекте сроки не уточняются.
Как следует из документа, МВД предлагает при принятии решения о нежелательности пребывания учитывать, есть ли у иностранца члены семьи, которые являются гражданами России. После подачи документов информация об иностранном гражданине будет проверяться по информационной системе миграционного учета и центральному банку данных по учету иностранцев. Также в проекте указано, что в случае выдачи лицу без гражданства временного удостоверения личности лица без гражданства решение о нежелательности пребывания отменяется.
По закону признать пребывание иностранца в России нежелательным можно в случаях нарушения при въезде в Россию, отсутствия либо утраты документов, подтверждающих право пребывать или проживать в стране, уклонения от выезда из страны по истечению допустимого срока или нарушения правил транзитного проезда.
Кроме того, решение о нежелательности пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства в РФ может быть принято, если человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения. Также в перечень таких оснований входят случаи, если иностранец представляет угрозу для защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания или проживания в России, обязаны выехать из страны в отведенный срок, в противном случае они будут депортированы.
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