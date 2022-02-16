Ни один военный РФ не останется на территории Белоруссии после учений — белорусский МИД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни один российский военный и ни одна единица боевой техники из РФ не останутся на территории Белоруссии после завершения совместных учений. Об этом в среду на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники [из РФ] не останется после этого [завершения учений]. Об этом заявлено и министерством обороны, об этом сказал и президент [Белоруссии Александр] Лукашенко, и об этом заявила белорусская сторона в ходе различных мероприятий в рамках ОБСЕ», — сказал Макей.