Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля

15:03

В Москве решено отменить часть антиэпидемических ограничений. В частности, с 28 февраля будут разблокированы транспортные карты некоторых горожан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня был подписан указ, в соответствии с которым с понедельника будет отменена блокировка проездных для москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

Как отмечает мэр, в мегаполисе устойчиво снижается заболеваемость ковидом. «По сравнению с пиком конца января число новых случаев COVID-19 уменьшилось более чем в три раза, - констатирует граоначальник. - Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям - на 80%». По его словам, больницы и амбулатории постепенно возвращаются к работе в обычном режиме, что позволяет увеличить плановый прием пациентов.

Также, по словам мэра, требование к работодателям Москвы о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы из обязательного будет переведено в рекомендательный формат.