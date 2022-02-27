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НОВОСТИ

Lufthansa на неделю останавливает полеты в воздушном пространстве РФ

09:30 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращает полеты в воздушном пространстве России. Об этом в субботу сообщило агентство ДПА со ссылкой на авиаперевозчика.

«Рейсы, которые находятся в воздушном пространстве РФ, вскоре покинут его», — отметили в авиакомпании. При этом указывается, что Lufthansa продолжит внимательно следить за развитием событий.

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