Lufthansa на неделю останавливает полеты в воздушном пространстве РФ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращает полеты в воздушном пространстве России. Об этом в субботу сообщило агентство ДПА со ссылкой на авиаперевозчика.

«Рейсы, которые находятся в воздушном пространстве РФ, вскоре покинут его», — отметили в авиакомпании. При этом указывается, что Lufthansa продолжит внимательно следить за развитием событий.