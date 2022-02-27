Российским самолетам теперь придется летать в Калининград над нейтральными водами Балтики

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полеты российских авиакомпаний из Калининграда выполняются штатно, несмотря на закрытие воздушного пространства Литвы. Воздушные трассы теперь будут проходить через нейтральные воды Балтийского моря, говорится в сообщении Росавиации.

«Полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются в штатном режиме, несмотря на запрет Литвы. Для полетов в данный регион российские авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Обо всех изменениях в расписании работы аэропорта Храброво и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, включая социальные сети», — отметили в Росавиации.