В Гомель прибыла делегация России для переговоров с Украиной - Песков

10:20 Источник: Интерфакс

Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков журналистам.