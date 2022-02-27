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НОВОСТИ

В Гомель прибыла делегация России для переговоров с Украиной - Песков

10:20 27.02.2022 Источник: Интерфакс

Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков журналистам.

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