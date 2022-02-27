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Зеленский заявил, что местом переговоров не могут быть города Белоруссии

11:01 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с РФ могут быть другие города, но не в Белоруссии, так как с территории республики, по его словам, идут агрессивные действия.

«Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе», — сказал он в обращении, которое обнародовал в воскресенье в своем телеграм-канале. «Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут другие города для встречи», — подчеркнул Зеленский.

«Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне, да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты», — сказал он. «Только так переговоры могут честными и могут действительно закончить войну», — считает он.

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