Зеленский заявил, что местом переговоров не могут быть города Белоруссии
11:01 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе», — сказал он в обращении, которое обнародовал в воскресенье в своем телеграм-канале. «Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут другие города для встречи», — подчеркнул Зеленский.
«Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне, да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты», — сказал он. «Только так переговоры могут честными и могут действительно закончить войну», — считает он.
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