Делегация Украины в Гомель не поедет - офис Зеленского

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представителей Украины не будет в Гомеле на переговорах с РФ, так как Киев настаивает на любом другом нейтральном месте и отвергает какие-либо условия от российской стороны для начала переговорного процесса. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Мы также услышали заявления о том, что российская делегация приехала в Гомель на переговоры. Надо сказать, что представителей Украины там не будет. Этот формат реально обсуждался. Но в последний момент российские переговорщики потребовали от украинской армии сначала сложить оружие, — написал он в „Фейсбуке“, добавив, что на это требование украинская сторона ответила отказом.

Никифоров подчеркнул, что «Украина готова к переговорам, но не готова выслушать какие-либо предварительные условия». «Это касается и места проведения», — добавил он. «Позиция Украины остается прежней. Мы готовы встретиться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбул, Варшава, Вена», — напомнил пресс-секретарь Зеленского.