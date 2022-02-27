Делегация Украины в Гомель не поедет - офис Зеленского
12:10 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы также услышали заявления о том, что российская делегация приехала в Гомель на переговоры. Надо сказать, что представителей Украины там не будет. Этот формат реально обсуждался. Но в последний момент российские переговорщики потребовали от украинской армии сначала сложить оружие, — написал он в „Фейсбуке“, добавив, что на это требование украинская сторона ответила отказом.
Никифоров подчеркнул, что «Украина готова к переговорам, но не готова выслушать какие-либо предварительные условия». «Это касается и места проведения», — добавил он. «Позиция Украины остается прежней. Мы готовы встретиться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбул, Варшава, Вена», — напомнил пресс-секретарь Зеленского.
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