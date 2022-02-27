Свое воздушное пространство для России закрыла Австтрия
12:40 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Австрия поддерживает запрет в ЕС воздушного пространства для российских самолетов, — написала Гевесслер в „Твиттере“. — Мы уже приняли все нужные приготовления. Австрия немедленно закроет свое воздушное пространство после этого решения [ЕС] для всех российских самолетов».
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