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Свое воздушное пространство для России закрыла Австтрия

12:40 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов из-за военной операции России против Украины. Об этом сообщила в воскресенье австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

«Австрия поддерживает запрет в ЕС воздушного пространства для российских самолетов, — написала Гевесслер в „Твиттере“. — Мы уже приняли все нужные приготовления. Австрия немедленно закроет свое воздушное пространство после этого решения [ЕС] для всех российских самолетов».

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