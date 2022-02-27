Свое воздушное пространство для России закрыла Австтрия

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов из-за военной операции России против Украины. Об этом сообщила в воскресенье австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

«Австрия поддерживает запрет в ЕС воздушного пространства для российских самолетов, — написала Гевесслер в „Твиттере“. — Мы уже приняли все нужные приготовления. Австрия немедленно закроет свое воздушное пространство после этого решения [ЕС] для всех российских самолетов».