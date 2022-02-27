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НОВОСТИ

Япония поддержит Запад в вопросе отключения РФ от SWIFT

15:05 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Фумио Кисида.

«В распространенном сегодня утром заявлении западных стран говорится, что будут приняты меры по изоляции России от международной финансовой системы и мировой экономики, включая отключение от SWIFT конкретных российских банков. Япония присоединится к этим усилиям», — сказал он.

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