Япония поддержит Запад в вопросе отключения РФ от SWIFT

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Фумио Кисида.

«В распространенном сегодня утром заявлении западных стран говорится, что будут приняты меры по изоляции России от международной финансовой системы и мировой экономики, включая отключение от SWIFT конкретных российских банков. Япония присоединится к этим усилиям», — сказал он.