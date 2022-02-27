Чехия предлагает остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ

15:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия предложит другим государствам — членам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз россиянам из-за военной операции на Украине. Об этом сообщил в воскресенье первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан, выступая по Чешскому телевидению.

«Сегодня на предстоящей в Брюсселе встрече глав МВД стран Евросоюза я предложу остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, — отметил он. — Это [официальная] позиция республики».