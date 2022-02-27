Делегации России и Украины выехали в Гомель для переговоров - СМИ

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация РФ выезжает в Гомель для проведения переговоров с украинской стороной. Об этом в воскресенье сообщил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Вся наша делегация сейчас выезжает в Гомельскую область», — сказал он.

Делегация из Украины также выезжает в Гомель, чтобы провести переговоры с Россией. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский.

«По моей информации, только что президент [Украины Владимир] Зеленский набрал президента [Белоруссии Александра] Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель», — сообщил Воскресенский, комментарий которого опубликован в телеграм-канале Белпрессцентра.