Делегации России и Украины выехали в Гомель для переговоров - СМИ
15:50 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегация РФ выезжает в Гомель для проведения переговоров с украинской стороной. Об этом в воскресенье сообщил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Вся наша делегация сейчас выезжает в Гомельскую область», — сказал он.
Делегация из Украины также выезжает в Гомель, чтобы провести переговоры с Россией. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский.
«По моей информации, только что президент [Украины Владимир] Зеленский набрал президента [Белоруссии Александра] Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель», — сообщил Воскресенский, комментарий которого опубликован в телеграм-канале Белпрессцентра.
НОВОСТИ
- 15:33 27.02.2022
- Чехия предлагает остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ
- 15:05 27.02.2022
- Япония поддержит Запад в вопросе отключения РФ от SWIFT
- 13:54 27.02.2022
- Германия закрывает свое небо для российских самолетов
- 12:40 27.02.2022
- Свое воздушное пространство для России закрыла Австрия
- 12:24 27.02.2022
- Россияйкая делегация будет ждать украинцев до 15:00 -Мединский
- 12:10 27.02.2022
- Делегация Украины в Гомель не поедет - офис Зеленского
- 12:00 27.02.2022
- На время переговоров спецоперация приостанавливаться не будет - Песков
- 11:48 27.02.2022
- Гомель для переговоров был предложен Украиной - Песков
- 11:01 27.02.2022
- Зеленский заявил, что местом переговоров не могут быть города Белоруссии
- 10:56 27.02.2022
- Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать