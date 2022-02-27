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НОВОСТИ

Франция присоединилась к закрытию неба для российских самолетов

16:10 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции с вечера воскресенья закрывают воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний. Об этом сообщил в «Твиттере» министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари.

«Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний начиная с вечера воскресенья», — говорится в сообщении. По словам министра, «Европа едина в своей реакции на российское вторжение на Украину».

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