Франция присоединилась к закрытию неба для российских самолетов
16:10 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний начиная с вечера воскресенья», — говорится в сообщении. По словам министра, «Европа едина в своей реакции на российское вторжение на Украину».
НОВОСТИ
- 16:45 27.02.2022
- Контролировать выполнение санкций против РФ будет специальная международная группа
- 15:50 27.02.2022
- Делегации России и Украины выехали в Гомель для переговоров - СМИ
- 15:33 27.02.2022
- Чехия предлагает остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ
- 15:05 27.02.2022
- Япония поддержит Запад в вопросе отключения РФ от SWIFT
- 13:54 27.02.2022
- Германия закрывает свое небо для российских самолетов
- 12:40 27.02.2022
- Свое воздушное пространство для России закрыла Австрия
- 12:24 27.02.2022
- Российcкая делегация будет ждать украинцев до 15:00 - Мединский
- 12:10 27.02.2022
- Делегация Украины в Гомель не поедет - офис Зеленского
- 12:00 27.02.2022
- На время переговоров спецоперация приостанавливаться не будет - Песков
- 11:48 27.02.2022
- Гомель для переговоров был предложен Украиной - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать