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НОВОСТИ

За два дня клиенты разместили во вкладах Сбера более 1 триллиона рублей

09:55 03.03.2022

За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн руб. Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов.

Статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме. Наиболее удобный и быстрый способ открыть вклад – с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Напомним, в рублях максимальная ставка по вкладу в Сбере составляет 21% на срок от 1 до 3 месяцев. В валюте – 6% на сумму от 1000 долл.

Данные решения были приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.

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