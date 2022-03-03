За два дня клиенты разместили во вкладах Сбера более 1 триллиона рублей
09:55 03.03.2022
За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн руб. Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов.
Статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме. Наиболее удобный и быстрый способ открыть вклад – с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн.
Напомним, в рублях максимальная ставка по вкладу в Сбере составляет 21% на срок от 1 до 3 месяцев. В валюте – 6% на сумму от 1000 долл.
Данные решения были приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.
НОВОСТИ
- 11:20 03.03.2022
- Цена нефти Brent превысила $118 за баррель
- 11:05 03.03.2022
- SWIFT отключит попавшие под санкции ЕС банки РФ 12 марта
- 11:00 03.03.2022
- МО РФ объяснило значение букв на российской технике на Украине
- 10:43 03.03.2022
- Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции
- 10:32 03.03.2022
- Российским спортсменам запретили участвовать в Паралимпийских играх в Пекине
- 10:20 03.03.2022
- Глава РПЦ назвал грехом отказ украинских священников поминать его за богослужением
- 10:05 03.03.2022
- Кабмин внес в Думу пакет проектов о мерах поддержки граждан и бизнеса
- 10:00 03.03.2022
- Для физлиц при покупке валюты на бирже вводится комиссия в 30%
- 09:48 03.03.2022
- Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита, концертных залов, театров и музеев
- 09:32 03.03.2022
- МУС начал расследование действий России на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать