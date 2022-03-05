Более пяти дней в Мариуполе нет воды, света, тепла и продовольствия - Басурин

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гуманитарная катастрофа фиксируется в Мариуполе, более пяти дней в городе нет воды, света, тепла и продовольствия. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.



«Там уже гуманитарная катастрофа, <…> потому что порядка пяти-шести дней нет во многих районах воды, света и тепла, а за продукты я уже вообще молчу, потому что продуктов нет в магазинах никаких», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».



