Для снижения зависимости от РФ Джонсон хочет начать добычу газа методом фрекинга - СМИ

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британское правительство рассматривает возможность возобновить добычу сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта (фрекинга) для снижения энергетической зависимости от России на фоне введения жестких санкций в отношении Москвы. Об этом сообщила в среду газета «Дейли телеграф» со ссылкой на источники в кабинете министров.



Подчеркивается, что последние два года в королевстве фактически действовал мораторий на фрекинг, поскольку данный метод вызывал обеспокоенность у экологов по причине вероятности образования малых подземных ударов. В связи с этим, как указывает издание, возврат к фрекингу может быть критически воспринят населением близлежащих районов.



