Собянин сообщил о выделении 7 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
15:19 10.03.2022
В обстановке растущего санкционного давления на РФ, в Москве на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса выделят дополнительно 7 млрд руб. По словам мэра мегаполиса Сергея Собянина, уже несколько дней городские власти и бизнесмены тесно общаются друг с другом, стараясь определить типичные проблемы и сложности, с которыми сталкивается московские предприниматели в нынешних условиях. «Я провел заседание городской Комиссии по повышению устойчивости развития экономики, на котором мы определили приоритеты нашей работы и сформировали план первоочередных мер», - сообщил градоначальник на своем сайте.
По его словам, правительство РФ и Центробанк разрабатывают для бизнеса программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату заработной платы. Условием предоставления такой поддержки должны быть принятые на себя бизнесом обязательства о сохранении рабочих мест. Мэр заявил, что поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы максимально содействовать городским предприятиям, желающим принять участие в федеральных программах. «Мы сделаем все необходимое, чтобы заявки на получение кредитов одобрялись максимально лояльно и оперативно. На решение этих и других задач выделяем из городского бюджета 7 млрд рублей», - сообщил Собянин.
Чтобы стабилизировать работу бизнеса, предполагается предоставить пострадавшим от санкций и нестабильности предприятиям и организациям отсрочку до 6 месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности. Также планируется установить на 2022 год мораторий на повышение арендных ставок на земельных участках и объектах нежилого фонда, включая предприятия, расположенные в «Технополисе «Москва». Планируется уменьшить сроки получения постоянных и упростить порядок получения временных пропусков на въезд грузового транспорта в Москву, что позволит не допускать перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих. Также предполагается ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%, а также пересматривать стоимость контрактов в случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля – такие меры должны поддержать поставщиков продукции для госнужд.
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