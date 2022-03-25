Власти США готовят планы на случай российского удара по территории стран НАТО

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и его союзники по НАТО разрабатывают планы на случай якобы возможного удара со стороны России по территории стран Североатлантического альянса. Об этом заявил в пятницу помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

Говоря о поставках вооружений западными странами на Украину, он отметил: «Мы разрабатываем планы на тот случай, если Россия решит нанести удар по территории НАТО в этом контексте или каком-либо другом». По словам Салливана, президент США Джо Байден готов «дать решительный ответ вместе с другими членами альянса, если Россия нападет на НАТО».