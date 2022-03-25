Ученые впервые обнаружили частицы пластика в крови человека
21:20 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа ученых из Нидерландов впервые обнаружила в крови человека частицы пластика. О исследовании специалистов Свободного университета Амстердама сообщила в пятницу электронная версия газеты «Эн-эр-сэ ханделсблат».
В исследовании приняли участие 22 человека. Их кровь была обследована на наличие пяти видов пластика специально созданными для этого измерительными системами. Наличие микропластика подтверждено у 17 человек. В образцах их биоматериала установлено наличие пластика в очень малых объемах — 1,6 микрограмма на мл. Также выяснилось, что среди других видов пластика в крови испытуемых преобладал ПЭТ, который часто используется при производстве бутылок и упаковки для пищевых продуктов.
В публикации отмечается, что на сегодняшний день нет данных о вреде наличия частиц пластика в крови. Специалисты подчеркивают важность проведения дополнительных исследований.
НОВОСТИ
- 22:00 25.03.2022
- Россия может выполнять обязательства по внешним долгам в любых обстоятельствах — Силуанов
- 20:40 25.03.2022
- Байден заявил о намерении еще сильнее ужесточать санкции против России
- 20:00 25.03.2022
- Китай и Индия обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику — МИД КНР
- 19:20 25.03.2022
- Власти США готовят планы на случай российского удара по территории стран НАТО
- 18:40 25.03.2022
- На Украине было сосредоточено свыше 6 тыс иностранных наемников - МО РФ
- 18:00 25.03.2022
- Не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в Черном море — МО РФ
- 17:32 25.03.2022
- По главным вопросам на переговорах РФ и Украина «топчутся на месте» — Мединский
- 17:12 25.03.2022
- Минюст РФ внес «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций
- 17:00 25.03.2022
- За время спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военный — МО РФ
- 16:32 25.03.2022
- Путин предложил Гергиеву подумать о создании общей дирекции Большого и Мариинского театров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать