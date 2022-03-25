Ученые впервые обнаружили частицы пластика в крови человека

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа ученых из Нидерландов впервые обнаружила в крови человека частицы пластика. О исследовании специалистов Свободного университета Амстердама сообщила в пятницу электронная версия газеты «Эн-эр-сэ ханделсблат».

В исследовании приняли участие 22 человека. Их кровь была обследована на наличие пяти видов пластика специально созданными для этого измерительными системами. Наличие микропластика подтверждено у 17 человек. В образцах их биоматериала установлено наличие пластика в очень малых объемах — 1,6 микрограмма на мл. Также выяснилось, что среди других видов пластика в крови испытуемых преобладал ПЭТ, который часто используется при производстве бутылок и упаковки для пищевых продуктов.

В публикации отмечается, что на сегодняшний день нет данных о вреде наличия частиц пластика в крови. Специалисты подчеркивают важность проведения дополнительных исследований.