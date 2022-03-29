Австралия ввела санкции против 39 граждан России

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия ввела первый пакет автономных санкций в отношении ряда российских граждан, подозреваемых в преступлениях, связанных с коррупцией, а также против тех, кто, по мнению австралийских властей, «причастен к смерти» юриста Сергея Магнитского. С соответствующим заявлением во вторник выступила глава австралийского МИД Марис Пейн.

В опубликованном на сайте ведомства документе министр объявила о введении первого пакета санкций, направленных против российских граждан, «ответственных за коррупционные преступления, раскрытые Сергеем Магнитским, а также против тех», кто якобы причастен к его смерти. «Правительство [Австралии] почтит память Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, введя целенаправленные санкции и запреты в отношении 14 российских граждан, обвиняемых в коррупции, и еще 25 <…>, причастных к жестокому обращению с ним и к его смерти», — указала Пейн.