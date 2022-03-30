Германский концерн BASF заявил о последствиях эмбарго на российский газ для крупнейшего химического предприятия мира
15:26 30.03.2022
Немецкому химическому концерну BASF в случае отказа ФРГ от поставок российского газа придется остановить работу своего важнейшего подразделения – крупнейшего химического завода в мире в Людвигсхафене, сообщает германское издание Frankfurter Allgemeine. Глава BASF Мартин Брудермюллер отмечает, что в сжатые сроки заменить российские углеводороды будет нечем, что приведет к сначала к сокращению производства, а затем и к прекращению работы предприятия, на котором заняты примерно 40 тыс. человек.
Как отмечает член наблюдательного совета BASF Михаэль Вассилиадис, если объемы поставок газа снизятся, сотрудников придется или перевести на сокращенный рабочий день, или уволить. Кроме того, по словам Вассилиадиса, в случае, если российский газ не будет заменен поставками из других стран, вся немецкая химическая отрасль окажется в опасности. При этом альтернативы российскому газу пока нет.
Напомним, на днях глава РФ Владимир Путин поручил «Газпрому», правительству и Центробанку проработать вопрос перевода оплаты поставок газа в ЕС за рубли.
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