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НОВОСТИ

Кадыров дал засевшим на «Азовстали» день, чтобы сложить оружие

09:32 01.04.2022 Источник: Газета.Ru

Засевшим на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевикам глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на видео в своем Telegram-канале, что дает один день, чтобы сложить оружие и сдаться. Об этом пишет РИА «Новости».

«Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — заявил на видео Кадыров.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя. Газета.Ru

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