Подразделение «Газпрома» в Великобритании могут национализировать в ближайшие дни - СМИ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании могут в ближайшие дни национализировать компанию Gazprom Marketing & Trading Limited («Газпром маркетинг энд трейдинг лимитед», GM&T), которая до последнего времени являлась подразделением российского «Газпрома». Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщил в воскресенье телеканал «Скай ньюс».



О планах национализировать компанию стало известно еще в начале прошлой недели, однако 31 марта группа «Газпром» объявила, что прекратила участие в германской компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в число которых входила и GM&T. По данным «Скай ньюс», этот шаг станет препятствием для национализации лишь в том случае, если компания предоставит исчерпывающую информацию о своих новых владельцах. Ранее в GM&T заявили, что пока не могут раскрыть эти данные, однако подчеркнули, что компания «продолжает независимое функционирование».



«С учетом существенной роли, которую GM&T играет как в сфере торговли энергоносителями, так и в секторе энергосбыта B2B, компания полностью осознает то материальное воздействие, которое оказывает на британские и европейские финансовые и энергетические рынки, а через них на экономику, — говорится в заявлении, которое компания распространила в субботу. — Поэтому мы твердо намерены минимизировать любые негативные воздействия и в настоящий момент тесно сотрудничаем с [британским энергорегулятором] Ofgem [„Офгем“] и другими правительственными структурами в целях снижения рисков».



