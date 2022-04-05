Посла РФ вызвали в МИД Италии, ему объявили о высылке 30 российских дипломатов
12:32 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол России в Италии Сергей Разов во вторник был вызван в МИД республики, где ему сообщили о высылке 30 российских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала «РАИ-ньюс-24».
«В МИД сегодня утром был вызван посол России Сергей Разов, — сказал министр. — Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов». Он указал, что их высылают по соображениям «национальной безопасности».
НОВОСТИ
- 13:32 05.04.2022
- Украинские националисты подорвали цистерны с химикатами в городе Рубежное в ЛНР
- 13:20 05.04.2022
- Российский рубль смог хорошо противостоять санкциям Запада — Боррель
- 13:05 05.04.2022
- Германский концерн E.ON анонсировал повышение тарифов на электроэнергию и газ
- 13:00 05.04.2022
- В Москве выявили 596 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:20 05.04.2022
- ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова
- 12:05 05.04.2022
- Дания высылает 15 российских дипломатов — глава МИД
- 12:00 05.04.2022
- В России выявили 13 947 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 05.04.2022
- В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком, пятеро погибли
- 11:20 05.04.2022
- Украину, ментально превратившуюся в Третий рейх, постигнет та же судьба — Медведев
- 11:05 05.04.2022
- Гуманитарные коридоры работают только на освобожденных ДНР территориях — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать