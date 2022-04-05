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НОВОСТИ

Посла РФ вызвали в МИД Италии, ему объявили о высылке 30 российских дипломатов

12:32 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Италии Сергей Разов во вторник был вызван в МИД республики, где ему сообщили о высылке 30 российских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала «РАИ-ньюс-24».

«В МИД сегодня утром был вызван посол России Сергей Разов, — сказал министр. — Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов». Он указал, что их высылают по соображениям «национальной безопасности».

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