Германский концерн E.ON анонсировал повышение тарифов на электроэнергию и газ
13:05 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Энергоконцерн E.ON, клиентами которого являются около 14 млн потребителей в ФРГ, анонсировал рост тарифов на электроэнергию и газ. С соответствующим заявлением выступил глава E.ON-Deutschland Филип Тон в интервью, которое опубликовали во вторник газеты редакционной группы Эр-эн-дэ (RND).
«Два года мы не увеличивали тарифы на электроснабжение, некоторые даже понижали. В этом году это будет невозможно, потому что оптовые цены на газ повысились в 20 раз, а на электроэнергию — в 8 раз. Мы должны отразить беспрецедентное положение на рынке в нашем ценообразовании, но при этом мы пытаемся максимально смягчить ситуацию», — сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, на сколько процентов именно вырастут тарифы, он сказал: «Сейчас всерьез выступать с прогнозами мы не можем».
«Все сейчас зависит от того, продолжит ли газ поступать в Германию, риск остановки остается, — добавил Тон. — Политические события очень сильно влияют на закупочные цены».
НОВОСТИ
- 13:32 05.04.2022
- Украинские националисты подорвали цистерны с химикатами в городе Рубежное в ЛНР
- 13:20 05.04.2022
- Российский рубль смог хорошо противостоять санкциям Запада — Боррель
- 13:00 05.04.2022
- В Москве выявили 596 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:32 05.04.2022
- Посла РФ вызвали в МИД Италии, ему объявили о высылке 30 российских дипломатов
- 12:20 05.04.2022
- ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова
- 12:05 05.04.2022
- Дания высылает 15 российских дипломатов — глава МИД
- 12:00 05.04.2022
- В России выявили 13 947 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 05.04.2022
- В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком, пятеро погибли
- 11:20 05.04.2022
- Украину, ментально превратившуюся в Третий рейх, постигнет та же судьба — Медведев
- 11:05 05.04.2022
- Гуманитарные коридоры работают только на освобожденных ДНР территориях — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать