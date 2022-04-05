Германский концерн E.ON анонсировал повышение тарифов на электроэнергию и газ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергоконцерн E.ON, клиентами которого являются около 14 млн потребителей в ФРГ, анонсировал рост тарифов на электроэнергию и газ. С соответствующим заявлением выступил глава E.ON-Deutschland Филип Тон в интервью, которое опубликовали во вторник газеты редакционной группы Эр-эн-дэ (RND).

«Два года мы не увеличивали тарифы на электроснабжение, некоторые даже понижали. В этом году это будет невозможно, потому что оптовые цены на газ повысились в 20 раз, а на электроэнергию — в 8 раз. Мы должны отразить беспрецедентное положение на рынке в нашем ценообразовании, но при этом мы пытаемся максимально смягчить ситуацию», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, на сколько процентов именно вырастут тарифы, он сказал: «Сейчас всерьез выступать с прогнозами мы не можем».

«Все сейчас зависит от того, продолжит ли газ поступать в Германию, риск остановки остается, — добавил Тон. — Политические события очень сильно влияют на закупочные цены».