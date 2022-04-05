Зеленский считает, что Орбану придется выбрать «между Россией и остальным миром»
14:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется выбирать «между Россией и остальным миром».
«Он может продолжать заигрывать, ему там нужны дешевые энергоресурсы и тому подобное. Долго это не будет», — сказал Зеленский во вторник в интервью украинским журналистам.
Кроме того, украинский президент утверждает, что пытался установить с Орбаном отношения, но не смог. «Я хотел с ним установить отношения. Это правда, я хотел, я сам звонил несколько раз, я приглашал его на встречу, я ему предлагал встречу у него, я хотел найти отношения», — сказал Зеленский, добавив, что Орбан, по его мнению, «боялся влияния РФ на его государство». По его словам, у них с Орбаном «просто нет отношений», а Будапешт не был союзником в делах Украины.
Виктор Орбан объявил в понедельник о победе своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье в стране. При этом он причислил к своим противникам, желавшим ему поражения на парламентских выборах, Зеленского.
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