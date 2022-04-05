Москва и Киев провели обмен 86 на 86 человек — Москалькова
16:32 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Украина провели обмен в формате 86 на 86 человек, сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.
«Последний обмен был 86 на 86», — сказала она, не уточнив, кто вошел в списки для обмена.
При этом обмен четырех сотрудников Росатома, которые остаются на Украине, по словам Москальковой, сорвался в последний момент. «Четыре сотрудника Росатома, о которых я обращалась к украинской стороне, обнаружены, найдены, живы. Их местонахождение неизвестно, они были в списке на обмен, но в последний момент были исключены по причине зеркальности. Украинская сторона считает, что зеркально должны быть освобождены гражданские украинские люди, их список мне передан и пока я работаю над ним», — рассказала омбудсмен.
Кроме того, российская сторона работает над возвращением моряков и дальнобойщиков, которые оказались на территории Украины, добавила Москалькова.
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